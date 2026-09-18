Кислород на дне: в озере Ягодное массово погибла рыба из-за сточных вод из выгребных ям СНТ

Массовая гибель рыбы произошла в озере Ягодное, расположенном в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Причиной стало загрязнение водоема сточными водами. Об этом проинформировали в региональном министерстве экологии, сообщил newsnn.ru.

Специалисты ведомства совместно с природоохранной прокуратурой организовали проверку и выявили несколько источников загрязнения. В пробах воды, отобранных 20 июля, зафиксировали существенное превышение допустимых норм по целому ряду веществ. Ключевым фактором, погубившим рыбу, стало резкое падение концентрации растворенного кислорода в ручье, впадающем в озеро со стороны СНТ «Ждановец».

Как уточнили в министерстве, загрязнение вызвано разливом ручья, который затопил хозяйственные постройки и выгребные ямы на территории СНТ, а также утечкой сточных вод из канализационного колодца рядом с дорогой 22К-0030 в Кстовском районе. Аварийный разлив ликвидировали в тот же день, когда его обнаружили.

«Отметим, что озеро Ягодное находится в муниципальной собственности. В соответствии с Водным кодексом РФ, обязанность по ликвидации последствий негативного воздействия на водный объект и проведению восстановительных мер возложена на муниципалитет. В адрес МСУ направлены соответствующие запросы о принятых мерах», — добавили в минэкологии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал заключительный этап работ по программе «100 прудов и озер».