«Краснодар» подписал защитника французского «Осера»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании бразильского защитника Жубала. Контракт с 31-летним футболистом заключен на два года. В «Краснодаре» Жубал будет выступать под пятым номером.

Жубал пополнит состав чемпионов России в качестве свободного агента. Последние пять лет бразилец провел в французском «Осере». Ранее он играл в Европе в португальских клубах «Витория», «Арока», «Боавишта».

В нынешнем сезоне Жубал провел 30 матчей в Лиге 1 и забил шесть мячей.

Портал Transfermarkt оценивает центрдефа в €2 млн.

«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. По окончании сезона клуб объявил о расставании с нападающим Федором Смоловым, полузащитником Юрием Газинским и голкипером Юрием Дюпиным.