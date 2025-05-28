«Краснодар» подписал защитника французского «Осера»
«Краснодар» объявил о подписании бразильского защитника Жубала
Фото: [ФК «Краснодар»]
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании бразильского защитника Жубала. Контракт с 31-летним футболистом заключен на два года. В «Краснодаре» Жубал будет выступать под пятым номером.
Жубал пополнит состав чемпионов России в качестве свободного агента. Последние пять лет бразилец провел в французском «Осере». Ранее он играл в Европе в португальских клубах «Витория», «Арока», «Боавишта».
В нынешнем сезоне Жубал провел 30 матчей в Лиге 1 и забил шесть мячей.
Портал Transfermarkt оценивает центрдефа в €2 млн.
«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. По окончании сезона клуб объявил о расставании с нападающим Федором Смоловым, полузащитником Юрием Газинским и голкипером Юрием Дюпиным.