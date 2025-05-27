Федор Смолов покинул «Краснодар» после истечения контракта

Федор Смолов завершил свое пребывание в футбольном клубе «Краснодар» по окончании действия трудового соглашения. Информацию об этом распространила пресс-служба «быков».

Аналогичная ситуация сложилась и с вратарем Юрием Дюпиным, а также полузащитником Юрием Газинским, которые также покинули клуб по истечении контрактов.

35-летний Смолов защищал цвета «Краснодара» с 2015 по 2018 год, а летом 2024 года вновь присоединился к команде. За время выступлений в составе «быков» он отметился 68 голами в 125 играх, став самым результативным игроком в истории клуба. В сезоне-2024/25 Смолов стал чемпионом России вместе с «Краснодаром», впервые в истории клуба.

В течение своей карьеры Смолов также играл за такие команды, как «Анжи» (Махачкала), «Урал» (Екатеринбург), «Динамо» и «Локомотив» (Москва), «Фейенорд» (Нидерланды) и «Сельта» (Испания). В составе «Локомотива» он дважды становился обладателем Кубка России и один раз — Суперкубка России.

В активе Смолова 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года нападающий в составе национальной команды дошел до 1/4 финала, где не реализовал послематчевый пенальти в игре против сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» включился в борьбу за защитника «Ростова» Осипенко.