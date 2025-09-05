«Краснодар» раскрыл детали перехода защитника Пальцева из махачкалинского «Динамо»

Клубы заключили арендное соглашение с обязательным выкупом. Полноценный трансфер футболиста в «Краснодар» состоится в зимнее трансферное окно. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года.

Пальцев выступал за «Динамо» с 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие во всех десяти матчах махачкалинцев в чемпионате и Кубке России, отметившись одним забитым мячом. Футболист дважды сыграл за сборную России.

По данным портала Transfermarkt, сделка обойдется «Краснодару» в €3,2 млн.

Ранее Пальцевым интересовался «Спартак». Однако, по словам гендиректора «Динамо» Шамиля Газизова, представители красно-белых действовали непрофессионально и трансфер сорвался.