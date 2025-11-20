Красногорские самбисты попали в тройку сильнейших на международных соревнованиях

Красногорские самбисты вернулись с международного турнира в Минске с впечатляющим результатом, заняв третье место в общекомандном зачете среди более 40 сборных из России и Республики Беларусь.

Соревнования, посвященные памяти героев Куликовской битвы князей Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, проходили 15-16 ноября под эгидой минского спортивного клуба «Спарта» и собрали более сотни участников. Юные спортсмены из городского округа показали высший класс, завоевав десять медалей разного достоинства.

Золотые награды на татами завоевали Степан Ефремов и Даниил Королев, представляющие спортивный клуб «Рубин». Серебро турнира досталось Федору Никонову и Глебу Комягинскому из «Рубина», Алексею Житникову из СФМ «ХАРС» и Артему Петренко из «Клуба самбо профессора Е.Л. Глориозова». Бронзовыми призерами стали Наиль Кафтаев и Дмитрий Гайдарлы из «s.c.progress», а также Артем Пелипенко и Платон Осипов из СК «Рубин».

Этот успех показал эффективность системы подготовки единоборцев в муниципалитете, где одновременно работают несколько сильных спортивных школ и клубов. Красногорское самбо продолжает развиваться и воспитывать чемпионов, способных достойно представлять не только свой город, но и страну на международной арене.