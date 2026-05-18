Красногорские школьники успешно выступили на отборочном этапе «Президентских состязаний»

Учащиеся красногорского Лицея №1 из поселка Нахабино успешно выступили на отборочном этапе «Президентских состязаний». Ребята боролись за право представлять свой муниципалитет в финале регионального этапа. Их соперниками стали команды из 12 других городов и районов Подмосковья.

Школьники отлично прошли все предусмотренные дисциплины. В упорной борьбе им удалось завоевать почетное второе место. Теперь лицеистам предстоит доказать свою ловкость, силу и выносливость уже в финале. Масштабные соревнования пройдут с 25 мая по 1 июня. Спортивные площадки для решающих стартов развернутся сразу в нескольких городах: Красногорске, Люберцах, Озерах, Ивантеевке, Химках и Домодедово.

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» — одни из самых массовых детско-юношеских спортивных соревнований в Российской Федерации. Они включают четыре последовательных этапа: школьный (внутри учебного заведения), муниципальный (на уровне города или района), региональный (на уровне субъекта федерации) и всероссийский (финальный). Организаторами турниров выступают Министерство просвещения России и Министерство спорта России.