Мегаземлетрясение, пробуждение вулканов и рождение новых островов: ученые рассказали, как бьется сердце планеты

30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение магнитудой 8,8. Оно спровоцировало цунами не только в регионе и на Северных Курилах, но даже в США и Японии. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 47 километров. Как рассказал корреспонденту «Научной России» директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, сейчас на этом событии сфокусировано практически все сейсмологическое сообщество, потому что это случай выдающегося класса, а подобных наборов данных в мире всего три. Российская сеть смогла записать землетрясение достаточно хорошо, уступая по качеству лишь японской, но превосходя чилийскую. Это позволит детальнее разобраться с физикой очага мегаземлетрясений.

По словам Чеброва, уникальность полученных данных в том, что впервые удалось зафиксировать акселерограмму в ближней зоне, в эпицентральной области. Сеть выдержала испытание, сохранив информацию о сильных движениях. Спутниковая геодезия зарегистрировала косейсмические скачки до двух метров — то, как «уехала» Камчатка. При этом ученые не зафиксировали привычных предвестников, и предсказать событие не удалось.

Землетрясение стало мегасобытием и для вулканологии. Впервые в регионе специалисты воочию наблюдали взаимосвязь между тектоническими толчками и сейсмической активностью вулканов. Начал извергаться Ключевской — самый высокий и активный вулкан Евразии. Его кратер уже был заполнен лавой, но после сотрясений процесс усилился, лава перехлестнулась, и поток пошел по склону. Сам Чебров тогда сравнил этот эффект с бутылкой газировки, которую сначала хорошенько потрясли, а потом открыли.

Вулканолог, профессор РАН, директор Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана Павел Плечов объяснил, что термин «просыпающийся вулкан» не совсем корректен. Вулканическая деятельность приурочена к целым областям, и там одни вулканы активизируются, а другие отмирают. Гораздо опаснее пробуждение целых зон, которые молчали сотни миллионов лет, — первые извержения там обычно катастрофические. В качестве примера он привел исландский полуостров Рейкьянес, где после шести тысяч лет затишья с 2021 по 2025 год произошло восемь извержений, частично разрушивших город Гриндавик. По сути, на месте старого вулкана формируется новый.

Прогноз извержений делится на три группы. Долгосрочный устанавливает, что область еще активна и здесь потенциально могут быть извержения в ближайшие сотни лет. Для этого используют спутниковую альтиметрию, мониторинг газов и изучение истории предыдущих извержений. Краткосрочный прогноз охватывает период в несколько недель, и современные методы позволяют видеть подготовку вулкана примерно за три месяца. Подъем магмы сопровождается землетрясениями при проработке каналов, деформацией поверхности и изменением состава глубинных газов. А за сутки или несколько суток до извержения фиксируется сейсмический тремор — дрожание постройки, означающее, что магма вот-вот прорвется.

Однако вулканы не только разрушают. Существует совмещенная карта вулканов и освещенности Земли, и эти зоны практически совпадают с районами наибольшей плотности населения. Дело не только в плодородных почвах: древние кратеры служили убежищами, вулканические породы обеспечивали дренаж и источники воды, а торговля, по мнению Плечова, началась именно с обсидиановых изделий. Кроме того, изучение вулканической активности на Земле помогает ученым понимать устройство иных планет, а для будущей лунной базы уже сейчас используют вулканические породы Камчатки и Приморья как аналог реголита.