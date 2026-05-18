Стало известно, во сколько обходится отдых Ани Лорак на Маврикии

Певица Ани Лорак проводит отпуск на Маврикии. По информации телеграм-канала «Звездач», на который ссылается Super.ru, она выбрала один из самых популярных и роскошных отелей этого экзотического острова. Стоимость удовольствия немалая — 66 тысяч рублей за каждые сутки проживания.

За такую цену певица получает не просто номер, а настоящий райский уголок. Отель предлагает постояльцам просторные пляжные люксы и уединенные виллы с личными террасами и панорамными окнами. В стоимость также входит доступ к закрытому клубному пляжу, современный спа-комплекс, а также потрясающий вид на бескрайний Индийский океан.

Лорак привыкла выбирать для себя лучшие курорты мира и не отказывает себе в удовольствии расслабиться в полной мере. Ранее в том же стиле было организовано и ее главное событие в личной жизни. Свадьбу со своим избранником, испанским йогом Исааком Виджраку, артистка сыграла на Мальдивах. Торжество прошло в феврале 2025 года в камерной, почти тайной обстановке.

