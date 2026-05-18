В Клину предпринимателя обязали возместить ущерб от свалки в размере 63 млн рублей

Индивидуального предпринимателя из Клина обязали возместить ущерб от незаконной свалки в размере 63 млн рублей. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Зимой на участке у деревни Горицы выявили три карьерные выемки, общая площадь которых превысила 55 тыс. кв. м. На соседнем участке обнаружили спецтехнику и бытовое помещение для рабочих. Ущерб, нанесенный почвам, составил около 63 млн рублей.

Собственнику участка объявили предостережение о недопустимости нарушений и обязали его возместить ущерб. Тот дважды попытался опротестовать решение и подал кассационную жалобу в Верховный суд России. Однако ему отказали в передаче жалобы, а Арбитражный суд Подмосковья вынес решение о возмещении ущерба.

