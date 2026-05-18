Плиты раскалятся, асфальт поплывет: названы дни самой страшной жары в Подмосковье

На этой неделе Москву и Подмосковье ждет длительный период аномальной жары с дневными температурами до +30…+32 градусов. Лишь к концу рабочей недели жара начнет ослабевать, а в субботу в регионе пройдут дожди и грозы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, во вторник, 19 мая, в Москве и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура в столице составит +14…+16 градусов, в центре до +17…+19, по области +12…+17. Днем, по словам Ильина, сохранится сильная жара: в Москве +30…+32, по Подмосковью +27…+32 градуса. Ветер восточный 3–8 м/с, днем до 5–10 м/с.

В среду, 20 мая, характер погоды существенно не изменится.

«Ночью облачность будет небольшой, осадков не ожидается. В Москве +15…+17 градусов, в центре +18…+20, по области +12…+17», — отметил синоптик.

Днем вновь установится сильная жара: в столице +30…+32, по области +27…+32. Ветер восточной четверти 4–9 м/с. В четверг, 21 мая, ночью сохранится небольшая облачность и отсутствие осадков, температура в Москве +15…+17, по области +12…+17. Днем ожидается переменная облачность: в Москве без осадков, местами по области возможен небольшой дождь.

«Днем температура в Москве понизится незначительно — до +29…+31 градуса, по области +26…+31», — уточнил Ильин.

Ветер восточный 4–9 м/с. В пятницу, 22 мая, ночью будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, температура по области составит +12…+17 градусов. Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, воздух прогреется до +25…+30. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.

В субботу, 23 мая, характер погоды изменится заметнее. По данным синоптика, будет «облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза». Ночью температура составит +13…+18 градусов, днем +20…+25. Ветер западный 2–7 м/с, при грозах порывы могут усиливаться до 13 м/с.

