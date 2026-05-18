Легкие деньги онлайн: как иллюзии блогосферы отбивают желание работать — мнение психолога

Психологи отмечают любопытную закономерность: отношение детей и подростков к родительским деньгам и к тем средствам, которые они заработали самостоятельно, кардинально отличается. Свои тратить всегда сложнее, чем мамины или папины. Однако если еще 30 или даже 100 лет назад стремление начать зарабатывать как можно раньше считалось нормой и даже похвальным, то сегодняшняя молодежь в массе своей не горит желанием подрабатывать по выходным или на каникулах, сообщили Финансы Mail.

Как рассказала Финансам Mail психолог, работающая в одном из московских колледжей, причина такого поведения во многом кроется в блогосфере. Подростки, по ее мнению, искренне верят обещаниям интернет-блогеров, которые уверяют, что достаточно всего два часа в день «тыкать» в телефон, чтобы зарабатывать огромные деньги.

«Мне один раз ученики задали вопрос: почему я работаю в колледже, трачу только на дорогу в один конец два часа, а зарабатываю так мало, что до 40 лет не смогла купить большую квартиру или нормальную машину. На мой вопрос о том, что в их понимании значит нормальная машина, они ответили “ну, миллионов хотя-бы за пять” При этом среди них не было детей из богатых семей», — рассказала она.

Собеседница издания сообщила, что среди ее учеников уже есть те, кто в 18–20 лет подает заявления на личное банкротство.

«Купить новый айфон за 150 тыс. в кредит? Не проблема. Они как будто не понимают, что отдавать придется намного больше. Это напоминает мне истории из собственной юности, когда знакомая медсестра с зарплатой в 20 тыс. руб. покупала в кредит айфон за 20 тыс. При этом что тогда, что сейчас, покупатели таких гаджетов не столько нуждаются в каком-то функционале, доступном только в этом бренде, сколько определяют покупками свой статус», — отметила психолог.

Своей историей с Финансами Mail также поделилась мама семнадцатилетней девушки. Женщина рассказала, что они с мужем решили провести эксперимент. Пока родители уехали в отпуск, их дочь устроилась на работу в пиццерию. На время поездки взрослых девушка полностью оплачивала свои покупки сама — счет за мобильный телефон, платежи за жилищно-коммунальные услуги, а также косметику и бытовую химию.

«Через три недели, когда мы вернулись, она делилась впечатлениями с выпученными глазами. Оказывается, до сих пор она не понимала, что такое бюджет и о чем мы с отцом постоянно говорим. А тут все очень просто: на счету заработанные ею 30 тыс., родители перевели еще 20 тыс. И дочери казалось, что этих денег хватит чуть ли не на все на свете. Платеж за ЖКХ составил 15 тысяч, поход в магазин за продуктами на два дня — минус тысяча рублей. Купить модную юбку и кое-что из косметики — еще минус 7 тыс. руб. Через три недели ребенок стал смотреть на бюджет совершенно иначе», — рассказала мама подростка.

