Почти 3 тыс. зрителей собрало выступление команды мотофристайла FMX13 в Рошале

Около 2,5 тыс. человек посетили второе в этом сезоне выступление российской команды мотофристайла FMX13, которое прошло в городе Рошаль муниципального округа Шатура. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Зрителям показали трюки на мотоциклах: сальто назад, цунами, синхронные прыжки, а также прыжки с элементами акробатики. Командой руководит титулованный райдер России, основатель отечественного мотофристайла, уроженец подмосковной Коломны Алексей Колесников.

Выступление мотофристайлистов сопровождал музыкант, популярный битбоксер России и мира – Вахтанг. Следующее мероприятие команды пройдет в субботу, 23 мая, в Ступино.

