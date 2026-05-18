Более 500 спортсменов приняли участие в областном этапе «Российского Азимута» в Истре

В состязаниях приняли участие 510 спортсменов из 18 муниципальных образований Подмосковья, а также гости из Москвы и Смоленской области. Соревнования охватили 20 возрастных категорий — от 10 до 65 лет. Наиболее многочисленные команды представили: городской округ Лыткарино — 109 участников, Химки — сборная из 97 человек, Истра — хозяева соревнований также выставили команду численностью 97 спортсменов.

Участники состязались в дисциплине «кросс‐выбор». Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее отыскать заданное количество контрольных пунктов на местности, используя карту и компас. Успех зависел не только от физической выносливости, но и от стратегического мышления, внимательности и умения быстро принимать решения. На маршруте было установлено 20 контрольных пунктов, однако их количество варьировалось в зависимости от возрастной категории — для младших участников дистанция была короче и проще, а для старших — более сложной и протяженной.

По итогам соревнований победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены медалями и дипломами. Это стало заслуженным признанием их мастерства, упорства и любви к спортивному ориентированию.

