Подмосковные боксеры завоевали 24 медали на межрегиональных соревнованиях на призы Дмитрия Двали

Подмосковные спортсмены завоевали 24 медали на межрегиональных соревнованиях по боксу на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали среди юношей и девушек 15–16 лет - 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, среди юношей победу одержали Матвей Дудоров (46 кг, Чехов), Иса Наматов (54 кг, Королев), Богдан Бухов (57 кг, Ивантеевка), Ярослав Лобанков (63 кг, Ногинск). Кроме того, победителями стали Тимур Тимирбаев (66 кг, Лосино-Петровский) и Сергей Курочкин (75 кг, Королев, СШОР по боксу Московской области).

Победительницами оказались Кристина Григорьева (52 кг, Сергиев Посад), Марина Смольянова (63 кг, Ногинск), Полина Волчкова (66 кг, Дмитров), Елизавета Алейникова (70 кг, Клин), София Зонтикова (75 кг, Ногинск), Дарья Норкина (80 кг, Ногинск) и Альбина Юсупова (+80 кг, Долгопрудный).

В награждении призеров принимали участие почетные гости, в том числе Герой Российской Федерации, кавалер двух орденов Мужества Иван Клещерев; заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира, четырехкратный чемпион мира среди военнослужащих, двукратный чемпион Европы, руководитель спортивной федерации бокса Московской области Александр Лебзяк и другие.

Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России», по их итогам 13 подмосковных боксеров завоевали путевки на финальный этап XIII летней спартакиады учащихся России 2026 года. Его проведут в Сыктывкаре с 28 июня по 5 июля (у главных соперников из Москвы — 10 путевок).

