В Подмосковье подали более 6,8 тыс. онлайн-заявлений на оформление соцкарты

За неделю жители Подмосковья подали более 6,8 тыс. заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты, с начала года – свыше 160 тыс. заявлений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена на региональном портале госуслуг, она доступна для льготных категорий граждан, зарегистрированных в регионе. Для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Карта предоставляет бесплатный проезд на транспорте Москвы и области, железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

