Егорьевская команда одержала победу на региональном фестивале ГТО среди учащихся

Команда городского округа Егорьевск одержала победу на региональном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся, который собрал 40 команд — 320 юношей и девушек IV и V ступеней ГТО из разных округов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участников ждали девять видов испытаний, в том числе бег на 60 м, 1,5 тыс. м (IV ступень) и 2 тыс. м (V ступень), стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 м, метание мяча весом 150 г, наклон вперед стоя на гимнастической скамье и так далее.

На втором месте по итогам испытаний оказалась команда Одинцовского округа, не третьем — Люберец. Из состава команд победителей и призеров будет сформирована сборная Московской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ГТО. Текущее мероприятие прошло на базе СШ «Орбита» в Дзержинском в рамках государственной программы «Спорт России».

