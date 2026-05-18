Спор о том, что гигиеничнее — кусковое мыло или гель для душа, получил научный ответ, пишет Daily Mail. Клинический микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера считает, что жидкое мыло обычно безопаснее, потому что меньше контактирует с внешней средой и собирает на себе грязь и микрочастица, такие как кожное сало или остатки шелушащейся кожи.

По словам эксперта, кусковое мыло постоянно соприкасается с кожей, а значит, собирает с нее бактерии и грибки. Исследования показали, что часто используемые бруски могут содержать больше микроорганизмов и потенциально становиться «резервуаром инфекции».

«Жидкое мыло обычно находится в контейнере и не контактирует напрямую с кожей, поэтому оно гигиеничнее», — объяснила Фристоун.

При этом паниковать любителям обычного мыла не стоит. Риск заразиться через брусок относительно низок, если человек нормально намыливается и тщательно смывает пену водой. Сам процесс мытья помогает удалять грязь, кожный жир, бактерии, грибки и вирусы.

Куда опаснее могут быть мочалки и губки. Они впитывают грязь с кожи и влагу, создавая удобную среду для размножения микробов. А жесткое трение может повреждать слои эпидермиса и облегчать путь инфекции.

Эксперт советует регулярно очищать такие аксессуары или часто покупать замену. Иначе попытка стать чище рискует закончиться ровно обратным эффектом.