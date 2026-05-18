Почти 120 аппаратов ЭКГ и холтеров передали больницам Подмосковья с начала 2026 года

Подмосковным больницам с начала 2026 года передали 118 аппаратов для электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На эти цели направили более 87 млн рублей.

Оборудование передали 25 медицинским учреждениям региона, в том числе Истринской, Коломенской, Реутовской, Шаховской больницам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в 24 реабилитационных центра региона поступит около 300 единиц современного оборудования.