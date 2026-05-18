Квартира размером с кладовку: эксперт рассказала о высоком спросе на микрожилье в Москве

Самые компактные варианты жилья на российском рынке недвижимости имеют площадь от 9 до 12 кв. м. Однако в столице иногда встречаются и вовсе радикальные предложения — около пяти или семи метров. Об этом рассказала эксперт по недвижимости, специалист по новостройкам и ипотечному кредитованию Анна Зеленская, сообщил kursdela.biz.

По словам эксперта, миниатюрное жилье чаще всего появляется в результате перепланировки. В ход идут бывшие общежития, административные здания, а также большие многокомнатные квартиры, которые делят на отдельные маленькие студии. На первичном рынке в современных жилых комплексах застройщики стараются придерживаться нижней планки в 17–18 метров. А вот вторичный фонд и сегмент апартаментов, напротив, активно осваивают формат микрожилья.

Цены напрямую зависят от региона и юридического статуса помещения, отметила Зеленская. В Москве студии площадью до 12 кв. м при хорошей транспортной доступности стоят в среднем от 4 до 5,5 млн руб. В крупных региональных центрах — например, в Екатеринбурге или Казани — аналогичный вариант можно приобрести за 1,5–2 млн руб.

При этом цена за один квадратный метр в таком жилье высока, но итоговая сумма сделки остается самой низкой на рынке. Именно это и делает формат микроквартир востребованным у определенных категорий покупателей. Эксперт подчеркнула: популярность такого жилья объясняется прежде всего его доступностью для тех, кто делает первый шаг в решении жилищного вопроса.

«При приобретении столь ограниченного пространства будущему владельцу нужно учитывать ряд нюансов. Первое и самое важное — это юридическая чистота объекта, так как часто микростудии продаются как доли в праве собственности, а не как отдельные квартиры с кадастровым номером, что может создать сложности при оформлении ипотеки или последующей продаже. Вторым аспектом является техническое оснащение, ведь на десяти метрах нужно грамотно разместить санузел, кухонную зону и спальное место. Жизнь в таком пространстве требует отказа от лишних вещей и использования трансформирующейся мебели, которую часто приходится заказывать по индивидуальным размерам, что увеличивает затраты на обустройство», — добавила Зеленская.

