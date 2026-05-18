Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла почти 5 тыс. водителей

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья за неделю помогла участникам более 2,2 тыс. ДТП без пострадавших, в общей сложности квалифицированную помощь и поддержку получили свыше 4,5 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, в центрах помогли участникам 913 дорожных аварий. Участники еще 193 ДТП воспользовались помощью для оформления ДТП без вызова ГАИ и сделали «Европротоколы». В ведомстве напомнили, что в случае аварии важно покинуть автомобиль и уйти в безопасное место за пределы проезжей части, после чего - обратиться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.