Ключевая ставка снижена, но вклады дорожают: почему банки повышают доходность депозитов вопреки ожиданиям

После снижения ключевой ставки Центробанком до 14,25% вкладчики ожидаемо готовились к падению доходности по депозитам. Однако реальность оказалась иной: некоторые банки вопреки прогнозам вновь начали повышать ставки по вкладам, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, причин подобного поведения финансовых организаций несколько. Среди ключевых факторов — инфляционные риски и сложности, складывающиеся на топливном рынке.

В комментарии «Росбалту» аналитик Инго Банка Петр Арронет высказал мнение, что отдельные банки действительно пересматривают условия по трехмесячным депозитам в сторону увеличения. По его мнению, главный драйвер этой тенденции — ускоряющаяся инфляция на фоне топливного шока предложения.

Кредитные организации, по словам эксперта, уже закладывают в свои продукты вероятное повышение ключевой ставки в августе, когда спрос на горючее достигнет пика в период уборочной кампании. Таким образом, текущий рост доходности по вкладам — это упреждающая реакция банков на ожидаемые макроэкономические изменения.

«Некоторые банки действительно начали повышать ставки по вкладам со сроком 3 месяца. Причиной такой динамики является рост инфляции на фоне шока предложения топлива. Банки уже закладывают возможное повышение ключевой ставки в августе, на пик спроса на топливо во время сбора урожая», — пояснил в комментарии «Росбалту» аналитик Инго Банка Петр Арронет.

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