У тренера Франции Дешама остались вопросы по судейству в матче с Испанией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о судействе в матче с Испанией (0:2) в полуфинале чемпионата мира по футболу. Игру обслуживал арбитр Иван Бартон из Сальвадора.

«Если скажу что-нибудь, буду выглядеть плаксой, потому что мы проиграли. Но я спрошу вас, справился ли арбитр с судейством полуфинала. Есть пенальти, но это еще не все, это вдобавок ко всему остальному. У меня нет ничего против судьи сегодня, но задайте себе этот вопрос», — сказал Дешам в эфире BeIN Sports.

Франция пропустила первый гол с пенальти, назначенный за фол Люка Диня против Ламина Ямаля. Французский защитник не заметил врывавшегося в штрафную испанского вингера и, не попав по мячу, ударил ногой в Ямаля.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил, что проигравший всегда ищет оправдания. При этом он также остался не вполне доволен судейством. По его мнению, арбитр пропустил несколько фолов против Ямаля.