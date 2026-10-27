Крым имеет потенциал для всероссийских и международных соревнований

Крымский полуостров все чаще рассматривается не только как туристическое направление, но и как перспективная площадка для проведения спортивных мероприятий высокого ранга. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » заявил спортивный директор по плаванию в Федерации водных видов спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Сергей Фесиков.

По его словам, регион обладает всем необходимым потенциалом, чтобы принимать соревнования всероссийского и даже международного уровня. Такой вывод эксперт сделал не на пустом месте: за годы карьеры он не раз бывал в Крыму на тренировочных сборах, в том числе в Евпатории, и сейчас отмечает разительные перемены. Полуостров меняется очень быстро — появляются новые объекты, Симферополь стал совершенно другим, а Севастополь превратился в место притяжения. Крым, по мнению Фесикова, — это регион, куда хочется возвращаться снова и снова, в том числе ради больших спортивных событий.

Однако речь идет не только о плавании. Водные виды спорта традиционно требуют развитой инфраструктуры: бассейнов олимпийского стандарта, современных раздевалок, трибун, медицинских и судейских помещений. Если Крым готов принимать крупные старты, это сигнал о том, что подобная база уже создается или существует. Показательный пример — Кубок Главы Крыма по плаванию, который в эти дни проходит в Симферополе. Фесиков выразил надежду, что эти соревнования станут ежегодными и будут расширяться, привлекая все больше участников и зрителей. В перспективе полуостров может принимать не только всероссийские, но и международные соревнования по водным видам спорта, что откроет новые возможности для региона.

По его мнению, для экономики Крыма крупные спортивные мероприятия означают приток туристов, загрузку гостиниц, рост доходов смежных отраслей — от общепита до транспорта. Для местных спортсменов появляется шанс выступать дома, на знакомых аренах, что всегда дает дополнительный импульс. Для инфраструктуры — стимул к модернизации: чтобы принимать международные старты, нужно соответствовать жестким требованиям, а значит, строить и ремонтировать объекты, улучшать логистику, готовить кадры. Наконец, для имиджа региона это возможность заявить о себе как о современном центре спорта, а не только как о месте с богатой историей и природными красотами. Правда, есть и риски: без системной работы и постоянных инвестиций даже самые смелые планы могут остаться на бумаге.

Ранее сообщалось, что спортсмены Крыма выиграли 2,5 тыс. медалей на всероссийских соревнованиях.