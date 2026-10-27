Почти шесть тысяч заболевших: в Рязанской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Рязанской области фиксируется постепенный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 19 по 25 октября медицинская помощь потребовалась 5925 жителям. Об этом сообщает издание 7info .

Для сравнения: на предыдущей неделе, с 12 по 18 октября, этот показатель составлял 5797 человек. Таким образом, прирост составил более 120 новых случаев за семь дней — цифра не критичная, но она сигнализирует о начале сезонного подъема, который традиционно приходится на осенне-зимний период.

Основная нагрузка ложится на областной центр: жители Рязани составляют 78,4% от общего числа заболевших в регионе. Лабораторные исследования показывают, что пока в структуре заболеваний преобладают вирусы негриппозной этиологии. Однако специалисты предупреждают: сезон гриппа еще впереди, и ситуация может измениться. Это означает, что расслабляться рано — в ближайшие недели возможен более существенный подъем, особенно если к циркулирующим респираторным вирусам присоединится грипп. Именно поэтому Роспотребнадзор напоминает о необходимости своевременной вакцинации.

Последствия роста заболеваемости ощутимы для системы здравоохранения и для самих жителей. Увеличение числа обращений создает дополнительную нагрузку на поликлиники и стационары, а в период подъема ОРВИ и гриппа риски осложнений возрастают, особенно для групп риска — пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Кроме того, пренебрежение профилактикой и самолечение могут привести к затяжному течению болезни и развитию осложнений. Поэтому важно не только вовремя привиться, но и соблюдать простые правила: при первых признаках недомогания — температуре, кашле, слабости — оставаться дома, чтобы не заражать окружающих, и обязательно вызывать врача, а не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что статистика по ОРВИ в Хакасии пошла на спад.