Банки больше не верят на слово: финансовый эксперт рассказал, почему дробление переводов не поможет обойти контроль ЦБ

Банк России рекомендовал кредитным организациям определять источник происхождения денежных средств при операциях клиентов с крупными суммами наличных. Речь идет о разовых или суммарных за месяц операциях от пяти миллионов рублей для граждан, а также о сделках, нехарактерных для бизнеса компаний или обычных бытовых расчетов физических лиц. Эти рекомендации опубликованы на сайте регулятора и, как пояснил финансовый эксперт Вячеслав Андрюшкин в беседе с Pravda.Ru , они вынуждают банки переходить от формального анкетирования к глубокому анализу источников формирования капитала.

Центральный банк актуализировал перечень признаков, которые должны вызывать повышенное внимание служб мониторинга. Одним из ключевых сигналов теперь считается внесение наличности на счет с последующим быстрым переводом этих средств на счета в зарубежных юрисдикциях. Подобные действия расцениваются как настораживающие и требуют от банков детального изучения происхождения каждой крупной суммы.

По словам эксперта, изменение подходов регулятора неизбежно влечет за собой трансформацию внутренних регламентов кредитных организаций. Сегодня банковский контроль предполагает не просто сбор информации, а верификацию данных через государственные системы. Если раньше банк мог ограничиться анкетой, в которой клиент самостоятельно указывал, что средства являются накоплениями или заработком, то теперь такой подход становится невозможным. При совершении операций на суммы от нескольких миллионов рублей финансовые организации будут запрашивать договоры купли-продажи недвижимости или справки о доходах, полученные официальным путем. По словам Андрюшкина, подобные указания регулятора вынуждают кредитные организации пересматривать внутренние процедуры и ужесточать контроль. Банки всегда по-разному относились к рекомендациям и требованиям ЦБ, но очередное напоминание о необходимости контролировать источники происхождения средств усиливает позицию регулятора: когда появляются новые рекомендации, банки начинают внимательнее следить за такими операциями.

Он уточнил, что под особый надзор попадают не только единоразовые взносы: современные алгоритмы мониторинга позволяют эффективно выявлять дробление транзакций, а новые правила лишают смысла попытки обойти лимиты через серию мелких переводов. Контроль наличных остается приоритетным направлением для финансового сектора. Усиление надзора касается и цифровых сервисов: с началом весны правила ЦБ станут еще требовательнее к безопасности транзакций. Даже стандартный банковский вклад теперь рассматривается как объект потенциальной проверки, если движение средств по нему не соответствует заявленному уровню доходов вкладчика. Для добросовестных клиентов это означает необходимость хранить подтверждающие документы и быть готовыми объяснить происхождение крупных сумм. Для банков — дополнительные издержки на верификацию и адаптацию внутренних процедур. Для регулятора — более полный контроль за движением наличности и снижение рисков отмывания доходов и вывода средств за рубеж.

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