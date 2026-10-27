Дело Plastic Logic: стало известно, почему взыскание с Чубайса запоздало на четыре года

По-настоящему удобный момент для иска был года четыре назад, пока бывший глава «Роснано» еще находился в России, а не превращался в подписчика зарубежных соцсетей с видом на Европу. Тогда судебное заявление имело бы шанс встретить ответчика лично, а не почтовым уведомлением в недоступный ящик. Сейчас же судебные приставы взыскивают с Чубайса около 20 млрд рублей, из которых почти 18 млрд — взыскания имущественного характера, остальное приходится на исполнительный сбор. По данным ТАСС, в отношении экс-чиновника открыто 14 исполнительных производств.

Ключевой эпизод всей истории — проект Plastic Logic. В марте 2025 года «Роснано» подало иск к Чубайсу и еще семи ответчикам — Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, Олегу Киселеву, Герману Пихое, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. Суть претензий — убытки из-за провала проекта, в рамках которого планировали построить в Зеленограде завод по производству «гибких планшетов» и внедрить устройства в образовательные учреждения. В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск: с ответчиков постановили взыскать 3,892 миллиарда рублей и 20,45 млн долларов — в сумме почти 5,5 млрд рублей. Решение обжаловали: в мае жалобу подал бывший руководитель «Роснано» Герман Пихоя, позже — сам Анатолий Чубайс. По словам адвоката Павла Хлюстова, защита требует отменить судебные акты, считая их «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями. В частности, адвокат указал, что апелляционная инстанция не известила сторону о заседании, а суд первой инстанции закрыл процесс от общественности.

Сам Чубайс публично называет происходящее «репрессиями» в отношении бывших топ-менеджеров «Роснано». На своем сайте он опубликовал заявление «Против репрессий в Роснано», где раскритиковал уголовные и гражданские процессы против бывших сотрудников госкорпорации и связал их с политикой нового руководства компании. По его словам, за последние полтора года на коллег обрушился шквал дел: обыски, допросы, аресты, имущественные иски. Общий объем предъявленных требований, как утверждает бывший глава «Роснано», превысил 25 миллиардов рублей. Он настаивает, что новое руководство трактует затраты по неудавшимся проектам как «растрату, совершенную группой лиц по предварительному сговору», игнорируя специфику венчурной индустрии. Кроме того, по его словам, от бывших сотрудников требуют, чтобы даже успешные проекты были проданы «еще дороже». Чубайс подчеркивает, что под удар попали сотрудники, выполнявшие решение правления об изменении порядка учета, согласованное с Минфином России и международными аудиторами, а государству по итогам работы были выплачены дивиденды на миллиард рублей. Новое руководство корпорации он критикует резко: за пять с лишним лет, утверждает он, не построено ни одного завода и не внедрено значимых нанотехнологий, а сама корпорация превратилась в «рейдерскую контору, ломающую не только технологии, но и жизни и судьбы людей».

Последствия этой истории выходят далеко за рамки корпоративного спора. Анатолий Чубайс возглавил корпорацию в 2008 году и покинул пост ее руководителя в декабре 2020 года. Затем он занимал должность специального представителя президента по связям с международными организациями, но в марте 2022 года оставил и этот пост, уехав за границу. Его преемник Сергей Куликов в 2022 году обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. После этого МВД начало расследование о масштабных хищениях в «Роснано» на сумму более 1,6 млрд рублей. С тех пор против бывших топ-менеджеров завели ряд уголовных дел и инициировали несколько гражданских процессов. Иски касаются нескольких проектов: помимо Plastic Logic — «НТ-Фарма» (разработка вакцин) и Crocus (создание MRAM-памяти). В марте 2025 года «Роснано» подало иск по Plastic Logic. В апреле 2025 года приставы наложили арест на имущество Чубайса на сумму порядка 23 млрд рублей. В апреле 2026 года суд частично удовлетворил иск, а в мае 2026 года рассматривались апелляционные жалобы.

Итог всей этой эпопеи пока выглядит двойственно. С одной стороны, взыскание 20 млрд рублей с бывшего главы госкорпорации — это сигнал о том, что ответственность за неудачные проекты может быть персональной, а не размытой, а с другой — главный ответчик находится за границей, и реальность исполнения решения остается под вопросом. Дело «Роснано» все больше становится не просто корпоративным спором, а заметным кейсом о границах ответственности топ-менеджмента в госкомпаниях и о том, как оценивают риски и неудачи в высокотехнологичных проектах. Только вот оценка эта задним числом, и главный фигурант оценивает ее из-за границы, что придает всей истории похожесть на «бескомпромиссную» «борьбу нанайских мальчиков», которая по сути есть спектакль для зрителей. Технологии оказались гибкими, а ответственность — нет.

Ранее сообщалось, что Чубайс останется с 19 тыс. вместо полумиллиона: пенсию экс-главы «Роснано» спишут за миллиардный долг.