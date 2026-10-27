РязГМУ улучшил позиции в рейтинге «Три миссии университета»

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова улучшил свои позиции в российской части международного рейтинга «Три миссии университета», сохранив при этом место среди двух тысяч ведущих вузов мира. Об этом сообщает издание 7info .

По итогам 2026 года медуниверситет занял позицию в группе 76–107 среди российских участников, тогда как годом ранее он находился в диапазоне 78–112. В мировом списке РязГМУ остался в группе 1501–1750, что подтверждает стабильность его результатов на международном уровне, несмотря на высокую конкуренцию.

Рейтинг «Три миссии университета» — это не просто очередной список, а комплексная оценка деятельности вузов по трем ключевым направлениям: качество образования, научные исследования и взаимодействие с обществом. Методология учитывает не только академические достижения, но и вклад университета в общественное развитие, поэтому результаты отражают разные стороны работы учебного заведения, а не только уровень подготовки студентов или научные показатели. Юбилейный, десятый выпуск рейтинга объединил 2000 университетов из 111 стран. Россия вошла в тройку государств с наибольшим числом участников: в список включили 151 отечественный вуз, что на пять меньше, чем годом ранее. Такое представительство говорит о высокой конкуренции внутри страны и о том, что даже небольшие улучшения в позициях требуют серьезных усилий.

Последствия улучшения позиций для РязГМУ ощутимы на нескольких уровнях. Для самого университета это сигнал о том, что выбранная стратегия развития работает: вклад в качество образования, научные исследования и общественные проекты получает признание. Для абитуриентов и студентов — дополнительный аргумент в пользу выбора этого вуза, ведь рейтинг подтверждает его конкурентоспособность. Для региона — укрепление репутации рязанской медицинской школы, что может привлекать кадры и партнеров. Вместе с тем сохранение позиции в мировой группе 1501–1750 показывает, что до верхних строчек глобального списка еще далеко, и для дальнейшего продвижения потребуются новые усилия: развитие научной базы, международное сотрудничество, повышение общественной значимости проектов. Конкуренция среди 2000 университетов из 111 стран высока, и удержаться в числе ведущих уже само по себе достижение.

Ранее сообщалось, что два вуза Подмосковья вошли в топ-100 лучших учебных заведений России.