Сигнальные столбики разделят встречные потоки в 18 районах Нижегородской области

В Нижегородской области планируют установить более 7,5 тысячи сигнальных столбиков, которые физически разделят встречные потоки и предотвратят выезд автомобилей на полосу встречного движения там, где это запрещено. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Главное управление автомобильных дорог региона.

Работы охватят 18 районов области — Балахнинский, Богородский, Варнавинский, Володарский, Вознесенский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Навашинский, Павловский и Уренский округа, а также Бор, Кулебаки, Выксу, Чкаловск, Дзержинск и Кстовский район. Каждый столбик весит около 7 кг и рассчитан на механические нагрузки и воздушные потоки от проезжающих автомобилей. Такие конструкции помогают разделять встречные направления на участках, где важно исключить опасные маневры, и тем самым снижают риск лобовых столкновений — одного из самых тяжелых видов ДТП.

Особенность конструкции — возможность сезонного демонтажа. На зиму столбики можно убирать, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники, а весной возвращать на прежние места. Для этого закладное устройство устанавливают в дорожное покрытие один раз: при повторном монтаже не требуется заново бурить отверстия, что позволяет избежать дополнительных затрат. Такой подход делает решение не только безопасным, но и практичным: дорожники не тратят лишние средства на восстановление покрытия, а коммунальные службы получают свободу действий в зимний период. Важно и то, что столбики не создают помех для уборки снега, а значит, их установка не приведет к ухудшению содержания дорог в холодное время года.

Последствия реализации проекта ощутимы для всех участников движения. Для водителей это дополнительный барьер, который дисциплинирует и снижает соблазн совершить опасный обгон или разворот через встречную полосу. Для пешеходов и пассажиров — меньше риска стать жертвой лобового столкновения. Для дорожных служб — необходимость контролировать состояние столбиков и их сезонную установку, но при этом экономия на ремонте покрытия благодаря закладным устройствам. В масштабах региона установка более 7,5 тыс. элементов может заметно повлиять на статистику аварийности на тех участках, где встречный выезд был частой причиной ДТП. Однако эффект зависит не только от количества столбиков, но и от их правильного размещения, освещения и информирования водителей.

Ранее сообщалось, что новые светофоры установили на региональных дорогах в трех округах Подмосковья за неделю.