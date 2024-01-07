Кучера раскритиковал публичные высказывания Ивлеевой

Российский актер и шоумен Оскар Кучера высказался о телеведущей и блогере Анастасии Ивлеевой, чье имя с конца декабря связывают со скандальной «голой вечеринкой», которая прошла в Москве.

Ивлеева стала организатором этого мероприятия. Оно прошло в баре «Мутабор» в столице. Как сама заявляла телеведущая, вечеринка носила закрытый характер, однако Ивлеева выкладывала фотографии в своих соцсетях, которые впоследствии и оказались в свободном доступе и попались общественниками.

Говоря об Ивлеевой в шоу «Злые языки» на RuTube, Кучера заявил, что не является поклонником его творчества, но знаком с проектами, в которых она участвовала. Актеру понравилась телепередача «Орел и Решка» с участием блогера. Кучера отметил, что мнение об Ивлеевой у него изменилось после ряда интервью, в котором Ивлеева показалась ему «недалекой».

«Я посмотрел часть интервью и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», – отметил актер.

В то же время Кучера отметил, что не завидует Ивлеевой, а, наоборот, с уважением относится к тому, что она трудится и «делает сама себя».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ивлеева покинула Россию после скандала с вечеринкой, однако вскоре девушка опровергла эти слухи, записав видео в своих соцсетях. На нем телеведущая сообщила, что находится в Санкт-Петербурге с семьей и друзьями.