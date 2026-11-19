Финансы Mail обратились к Ольге Беленькой, возглавляющей отдел макроэкономического анализа российской компании, с вопросом о том, каким будет рост цен в России в декабре 2026 года.

«Пока мы не знаем даже официальных данных по инфляции за октябрь (Росстат объявит их только 25 ноября). Поэтому говорить о прогнозах на ноябрь и декабрь можно только с очень большой условностью», — подчеркнула она.

Эксперт напомнила: декабрь исторически входит в число наиболее сложных месяцев по инфляции. За период с 2017 по 2025 год средний показатель в этом месяце равнялся 0,71%. Если же делать поправку на сезонность, то, по расчетам аналитиков ЦБ, декабрьская инфляция, укладывающаяся в целевую траекторию 4% в годовом выражении, составляет 0,37%.

Основным драйвером сезонно завышенных декабрьских значений обычно выступает ускоренное подорожание продуктов питания, особенно в предновогодний период. Свой вклад вносит и пик бюджетных расходов, приходящийся на этот месяц: его инфляционное давление проявляется уже в начале следующего года.

«Важным фактором остается динамика цен на бензин — в последнее время мы видели их коррекционное снижение по мере стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке и сезонного снижения спроса на моторное топливо. Однако возобновившиеся с конца октября атаки на НПЗ создают здесь определенные риски», — отметила специалист.

Нынешний год, как отметила Ольга Беленькая, имеет свои нюансы. Индексацию тарифов ЖКУ перенесли с июля на октябрь, из-за чего ее эффект может проявиться ближе к концу года. С первого декабря начнет действовать технологический сбор на электронику — смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. С начала 2027 года планируется ввести НДС 22% на товары иностранных продавцов на маркетплейсах, а с января 2027 года — ежегодная индексация утильсбора на импортные автомобили. Такие налоговые изменения способны вызвать локальный временный всплеск спроса на эти товары.

Как считает эксперт, главными сдерживающими факторами для инфляции при этом остаются жесткая денежно-кредитная политика — ожидается, что Банк России на декабрьском заседании в третий раз подряд сохранит ключевую ставку 14%, — а также постепенно замедляющийся рост зарплат.

«Мы ожидаем в декабре инфляцию около 0,5% (м/м), 7−7,3% (г/г)», — заключила Ольга Беленькая.

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