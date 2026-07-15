Кудрявцева посмотрела полуфинал ЧМ и пожалела Мбаппе

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая в эти дни отдыхает во Франции, стала свидетельницей грандиозного спортивного разочарования, пишет The Voice. В Сен-Тропе, где она находится вместе с подругами, царила праздничная атмосфера — страна отмечала День взятия Бастилии. Однако главное событие вечера, полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании, омрачило настроение болельщиков.

Кудрявцева рассказала, что они с подругами планировали смотреть матч и болеть за французов. Однако игра сложилась для хозяев поля неудачно — Испания одержала уверенную победу со счетом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте, и Педро Порро, отличившийся на 58-й.

Лера призналась, что ей и ее подругам очень жаль нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, а игра французов показалась им непонятной.

«Сестренка бузит, возмущается, говорит, все не так должно быть. Нас три девушки, посмотрели футбол и сейчас обсуждаем. Французы сегодня вообще непонятно как сыграли почему-то. И нам безумно всем жалко Мбаппе. Мы топили за него», — отметила Кудрявцева.

Фото: [ Килиан Мбаппе/соцсети ]

Сам Мбаппе после финального свистка не стал скрывать разочарования. Капитан сборной Франции признал, что команда не показала желаемой игры ни в техническом, ни в тактическом плане. По его словам, план французов состоял в том, чтобы оказывать высокое давление на испанцев и не дать им установить свой ритм, но первые касания были недостаточно хороши, что и привело к поражению. Мбаппе назвал этот результат огромным разочарованием.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение Франции фразой из фильма «Любовь и голуби».