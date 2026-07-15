Губерниев о поражении Франции: «Опять День взятия Бастилии впустую прошел»
Губерниев прокомментировал поражение Франции фразой из фильма «Любовь и голуби»
Фото: [ФИФА]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал результат первого полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2.
Журналист вспомнил фразу из культового советского фильма «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова. В нем дядя Митя, персонаж Сергея Юрского, сокрушается: «Опять День взятия Бастилии впустую прошел», то есть ему не удалось выпить в этот праздник. Франция и Испания как раз играли в день национального праздника французов.
«Франция — позор!!! День взятия Бастилии впустую прошел!!! Лидеры нулевые!!! Мбаппе и Олисе — поленушки!!! Просто мертвые!!! Испанцы задавили контролем!!! Молодцы!!! Станут чемпионами мира!!!», — написал Губерниев в соцсетях.
Также комментатор раскритиковал главного тренера французов Дидье Дешама, который в четвертый раз в качестве наставника привез национальную сборную на чемпионат мира.
В матче с Испанией французы установили национальный антирекорд на чемпионатах мира по показателю xG — всего 0.32.
Франция проведет еще один матч на турнире. «Трехцветные» сыграют за третье место с командой, проигравшей в полуфинале Аргентина — Англия.