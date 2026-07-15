Губерниев о поражении Франции: «Опять День взятия Бастилии впустую прошел»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал результат первого полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2.

Журналист вспомнил фразу из культового советского фильма «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова. В нем дядя Митя, персонаж Сергея Юрского, сокрушается: «Опять День взятия Бастилии впустую прошел», то есть ему не удалось выпить в этот праздник. Франция и Испания как раз играли в день национального праздника французов.

«Франция — позор!!! День взятия Бастилии впустую прошел!!! Лидеры нулевые!!! Мбаппе и Олисе — поленушки!!! Просто мертвые!!! Испанцы задавили контролем!!! Молодцы!!! Станут чемпионами мира!!!», — написал Губерниев в соцсетях.

Также комментатор раскритиковал главного тренера французов Дидье Дешама, который в четвертый раз в качестве наставника привез национальную сборную на чемпионат мира.

В матче с Испанией французы установили национальный антирекорд на чемпионатах мира по показателю xG — всего 0.32.

Франция проведет еще один матч на турнире. «Трехцветные» сыграют за третье место с командой, проигравшей в полуфинале Аргентина — Англия.