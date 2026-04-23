Хуже жирного мяса: врач назвал еду, которая вызывает рак и гипертонию быстрее стейка

Красное мясо долгое время считалось главным врагом сосудов и сердца, однако новые данные доказывают: настоящая угроза кроется в продуктах переработки. Врач Сергей Вялов объяснил, почему сосиски и бекон провоцируют рак и инфаркты чаще, чем обычное мясо, пишет РГ.

Миф о вреде натурального красного мяса

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов развеял популярное заблуждение о фатальной опасности красного мяса. По его словам, убедительных доказательств того, что натуральный продукт сам по себе вызывает болезни, у науки крайне мало. Тем не менее, из-за содержания насыщенных жиров его потребление стоит ограничивать: безопасная норма составляет 350–500 граммов приготовленного продукта в неделю.

Главный враг — продукты переработки

Настоящую опасность, по мнению специалиста, представляют изделия мясной промышленности:

Колбасы и сосиски;

Бекон и ветчина;

Мясные деликатесы.

Исследования подтверждают, что употребление такой еды увеличивает риск развития атеросклероза на 22%. Основной вред наносит не само мясо, а сочетание соли, насыщенных жиров и нитратов. Именно эти добавки достоверно повышают вероятность возникновения гипертонии, ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.

Скрытая угроза: фруктоза в сосисках

Врач указал на неожиданный ингредиент в составе переработанного мяса — фруктозу. Ее добавляют в промышленные изделия для улучшения вкуса. В сочетании с жирами фруктоза провоцирует накопление жира в печени (стеатоз). Для женщин этот риск особенно высок: вероятность развития болезней печени при регулярном употреблении «колбасной» продукции возрастает на 43%.

Резюме специалиста

Медицинские авторитетные источники сходятся в одном: продукты мясной переработки желательно полностью исключить из рациона. В то время как натуральное мясо в умеренных дозах допустимо, заводские изделия являются прямой дорогой к хроническим заболеваниям из-за избытка химических добавок и соли.