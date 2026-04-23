Защитник «Зенита» назвал «зачинщика» драки в концовке матча с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомметировал журналистам потасовку в концовке матча с «Локомотивом» и назвал виновного в ее начале.

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью 0:0. В компенсированное время арбитр Алексей Сухой после подсказки ВАР назначил спорный пенальти за игру Дивеева рукой. Футболист утверждает, что он не почувствовал касания мяча. Голкипер «Зенита» Денис Адамов парировал удар Николая Комличенко с 11-метровой отметки.

После следующего эпизода игры на поле завязалась массовая потасовка с участием игроков и сотрудников обоих клубов.

«Зачинщиком потасовки в конце стал судья. Он пошел раздавать желтые, дрова подкидывать — и все разошлось», — сказал Дивеев.

«Зенит» сохранил лидерство в чемпионате как минимум до центрального матча тура, в котором 23 апреля сыграют «Спартак» и «Краснодар».