Черемуховые холода: какой будет температура в Москве и Подмосковье на майских праздниках

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов представил предварительный сценарий погоды на майские праздники в Центральной России. Несмотря на апрельские температурные качели, финал весны обойдется без экстремальных сюрпризов. Об этом он сообщил в беседе «Известия» .

Температурный режим на праздники

По прогнозу Александра Шувалова, в средней полосе России на первые числа мая установится умеренно теплая и преимущественно сухая погода.

Москва и Подмосковье: ожидается температура в диапазоне +10…+15°C.

Осадки: вопреки опасениям, выпадение снега в конце апреля — начале мая в столичном регионе не прогнозируется. Подготовка к потеплению начнется уже 28–29 апреля.

Другие регионы: в Санкт-Петербурге будет прохладнее — около +8°C на 1 мая и до +12°C к Дню Победы. В южных регионах, например в Краснодаре, воздух прогреется до комфортных +19…+22°C.

Природа «погодных качелей»

Синоптик подчеркнул, что текущая нестабильная погода в апреле (чередование тепла и резких похолоданий) не является аномалией. Это естественный процесс борьбы весенних воздушных масс с уходящей зимой. Однако перед самым началом праздников жителям центральных регионов придется пережить еще две волны холода:

Конец текущей недели: ожидаются осадки, местами возможен мокрый снег.

25–27 апреля: вторая волна с дождями и смешанными осадками. Шувалов называет это «последним северным циклоном», после которого наступит стабилизация атмосферных процессов.

Точность и риски

Специалист напомнил, что долгосрочные прогнозы имеют предварительный характер. Наиболее достоверные данные (с вероятностью до 80%) можно получить только за три дня до нужной даты. При этом сохраняется риск так называемых «черемуховых холодов» и ночных заморозков на почве в первой половине мая, что особенно важно учитывать дачникам средней полосы.