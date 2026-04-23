Разворот на границе: почему семьи с детьми массово отменяют отдых в Абхазии в апреле–мае

Несмотря на заявления властей о продлении упрощенного въезда для детей, отсутствие официальных документов парализует туристический рынок Абхазии. Родители отменяют туры, опасаясь, что их не пропустят на границе без загранпаспортов, пишет Турпром .

Правовой тупик на границе

С 20 января 2026 года вступили в силу новые правила МИД РФ, согласно которым выезд детей до 14 лет в Абхазию возможен только по заграничному паспорту. Это решение вызвало волну негодования у туристов и бизнеса, так как Абхазия традиционно считалась направлением, доступным по внутренним документам.

3 апреля 2026 года на экономическом форуме в Сухуме первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил, что Владимир Путин принял решение сохранить возможность въезда по свидетельству о рождении на 2026–2027 годы. Однако, по состоянию на 23 апреля, юридический механизм этого решения все еще не оформлен:

Нет постановления правительства: Официальный документ, отменяющий январское ограничение, до сих пор не опубликован.

Пограничники работают «по букве закона»: Без инструкций от ФСБ и МВД сотрудники КПП обязаны требовать загранпаспорта.

Риски туроператоров: Компании боятся подтверждать бронирования, так как в случае недопуска туриста на границе финансовая ответственность может лечь на них.

Рекомендации экспертов: как не потерять деньги

Туристический рынок находится в режиме «зависания». Специалисты «Турпрома» и ведущие операторы советуют придерживаться следующих правил безопасности:

Проверьте наличие загранпаспорта: Если у ребенка уже есть действующий загранпаспорт, бронировать можно смело — это гарантированный способ пересечь границу при любом сценарии.

Избегайте крупных предоплат: Пока официальный приказ не вступит в силу, лучше выбирать отели с бесплатной отменой или вносить минимальный депозит.

Рассмотрите альтернативы: Если загранпаспорта нет, а ясности с законом не прибавится в ближайшие дни, стоит обратить внимание на Сочи, Крым или Геленджик, где правила въезда не менялись.

Штамп о гражданстве: Напоминаем, что даже если въезд по свидетельству о рождении будет официально подтвержден, на обратной стороне документа обязательно должен стоять красный штамп о российском гражданстве (согласно указу от ноября 2023 года).

Что ждет турсезон 2026

Абхазские отельеры уже фиксируют спад бронирований на июнь и июль. Если правительство не выпустит разъясняющий документ до начала майских праздников, республика рискует потерять до 30% семейного турпотока. Для экономики Абхазии, где туризм является ключевой отраслью, такая «неясность» может обернуться серьезным финансовым провалом.