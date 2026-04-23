Конец дорогой ипотеки: названо условие, при котором ЦБ обрушит ключевую ставку

Экс-премьер РФ Сергей Степашин считает, что ключевая ставка может упасть до 10% уже к концу года. Однако для этого экономике нужно выполнить жесткое условие по инфляции. Об этом он сообщил в интервью ТАСС .

Прогноз Сергея Степашина: условия и цифры

Бывший председатель правительства Сергей Степашин в интервью ТАСС выразил мнение, что текущая денежно-кредитная политика должна стать мягче. По его словам, психологическая и экономическая отметка в 10% по ключевой ставке станет достижимой, если уровень инфляции в России стабилизируется в диапазоне 5–6%.

Степашин подчеркнул, что при таком замедлении роста цен держать ставку выше двузначного числа будет нецелесообразно для развития бизнеса и кредитования. Ранее политик и вовсе заявлял, что при инфляции в 4% ставка должна находиться на уровне 6–7%.

Текущая ситуация: решение ЦБ от 20 марта

Напомним, что на последнем плановом заседании 20 марта 2026 года Банк России уже сделал шаг навстречу смягчению, снизив ключевую ставку до 15% годовых. Это стало продолжением тренда на постепенное снижение, начатого еще зимой.

Официальный прогноз регулятора:

На конец 2026 года: ЦБ видит ставку в диапазоне 10,5–12%.

Инфляция: ожидается на уровне 4,5–5,5% по итогам года.

Ближайшее заседание: запланировано на пятницу, 24 апреля. Эксперты прогнозируют очередное снижение на 0,5 процентного пункта — до 14,5%.

Что это значит для граждан

Снижение ключевой ставки до 10%, о котором говорит Степашин, напрямую повлияет на стоимость жизни: