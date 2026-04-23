Позорные списки в подъездах: как управляющие компании треплют нервы должникам ЖКУ

Свежее исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» выявило критическую ситуацию в сфере оплаты коммунальных услуг: 53% граждан задерживают платежи, а управляющие компании переходят к сомнительным методам взыскания. Об этом пишет Царьград.

Портрет неплательщика: причины и суммы

Опрос 3 тысяч россиян показал, что своевременно оплачивают квитанции менее половины населения (47%). Остальные задерживают платежи по разным причинам:

Забывчивость: каждый третий респондент (34%) просто не помнит о сроках.

Финансовые трудности: 24% участников признались, что им не хватает денег на оплату счетов.

Протест: 11% игнорируют квитанции намеренно из-за низкого качества услуг (грязная вода, холодные батареи, плохая уборка).

Отсутствие по месту прописки: 15% не платят вовремя из-за проживания в другом регионе.

По данным агентства АБК, средний долг «хронического» должника сегодня составляет внушительные 40–50 тысяч рублей.

Коллекторы против УК: методы взыскания

Интересным открытием исследования стало то, что на профессиональных коллекторов жалуются лишь 8% опрошенных. Основной негатив вызывают действия управляющих компаний (УК), которые часто используют методы на грани или за гранью закона:

Публичное порицание: 49% должников видели списки со своим ФИО и номером квартиры на дверях подъездов (что может трактоваться как нарушение закона о персональных данных).

Телефонный прессинг: 42% получают регулярные звонки с требованиями.

Радикальные меры: 13% столкнулись с отключением воды, света или газа, а 19% уже получили судебные иски.

81% респондентов заявили, что взаимодействие с представителями УК оставило у них крайне негативное впечатление из-за грубости или незаконного психологического давления.