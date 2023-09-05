Квест с добрыми заданиями запустили в парках Московской области

В четырех парках Подмосковья запустили квесты добрых дел, сообщили в областном Минкульттуризме. Вдоль аллей этих парков установили «дорожные знаки» Другого Дела с QR-кодами, которые ведут на подборку полезных заданий в мини-приложении ВКонтакте, выполнив которые можно получать призы.

В министерстве уточнили, что мероприятие организовано АНО «МосОблПарк» совместно с программой развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками стали парк им. Олега Степанова в Серпухове, парк «Авангард» в Электростали, парк культуры и отдыха в Павловском Посаде и парк на улице 7-го Ноября в Лосино-Петровском.

«Наш совместный проект с Другим Делом поможет привлечь молодежную аудиторию в парки Московской области. <…> Мы разработали задания так, чтобы они носили не только развлекательный, но и образовательный характер», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В качестве заданий посетителям предложат заняться спортом на свежем воздухе, посетить одно из мероприятий парка, пройти викторину и не только. За выполнение заданий участникам будут начислять баллы Другого Дела, которые можно обменять на бонусы от партнеров.