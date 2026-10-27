Варенье по записи из дневника отца Чехова: жительницы Чехова осваивают старинный рецепт

Копилка кулинарных находок жительниц Чехова пополнилась новым рецептом — на этот раз рябиновым вареньем. Источником послужил дневник Павла Егоровича Чехова, отца знаменитого писателя. Этой осенью лакомство уже готовят во многих домах города. А прежде местные хозяйки освоили другой семейный рецепт Чеховых — соленые огурцы в тыкве, сообщил REGIONS.

Новый вариант варенья быстро нашел поклонников: готовить его несложно, вкус получается необычным, а цвет — ярким. Рецепт годится не только для рябины, но и для красной, белой или черной смородины.

«В дневнике Павел Егорович Чехов отметил: „Собрали свеклу и положили в погреб. Варенья сварили с Рябины“. Запись датирована 11 сентября 1896 года. К ней приложена подробная инструкция, которую сегодня можно повторить на любой кухне», — отмечено в статье REGIONS.

Согласно инструкции, сперва нужно отобрать крупные ягоды, освободить их от семечек и ополоснуть холодной водой. Подготовленные плоды складывают в банку и заливают остывшим кипяченым сиропом. Для его приготовления на фунт очищенных ягод берут 1 ¼ фунта сахара и два стакана воды. На следующий день сироп сливают, доводят до кипения, остужают и вновь заливают им ягоды.

Тем, кто предпочитает простой вариант, чистить ягоды не обязательно — достаточно их промыть и варить обычным способом: на фунт ягод берут 1 ½ или 2 фунта сахара и стакан воды. Такой способ придется по душе тем, кто хочет сохранить процесс максимально близким к традиционному.

Хозяйкам на заметку: один фунт равен примерно 450 граммам.

Ранее сообщалось, что Подмосковье возглавило рейтинг направлений для осеннего сбора ягод клюквы.