Варенье по записи из дневника отца Чехова: жительницы Чехова осваивают старинный рецепт

REGIONS: жительницы Чехова готовят рябиновое варенье по рецепту Павла Чехова

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Копилка кулинарных находок жительниц Чехова пополнилась новым рецептом — на этот раз рябиновым вареньем. Источником послужил дневник Павла Егоровича Чехова, отца знаменитого писателя. Этой осенью лакомство уже готовят во многих домах города. А прежде местные хозяйки освоили другой семейный рецепт Чеховых — соленые огурцы в тыкве, сообщил REGIONS.

Новый вариант варенья быстро нашел поклонников: готовить его несложно, вкус получается необычным, а цвет — ярким. Рецепт годится не только для рябины, но и для красной, белой или черной смородины.

«В дневнике Павел Егорович Чехов отметил: „Собрали свеклу и положили в погреб. Варенья сварили с Рябины“. Запись датирована 11 сентября 1896 года. К ней приложена подробная инструкция, которую сегодня можно повторить на любой кухне», — отмечено в статье REGIONS.

Согласно инструкции, сперва нужно отобрать крупные ягоды, освободить их от семечек и ополоснуть холодной водой. Подготовленные плоды складывают в банку и заливают остывшим кипяченым сиропом. Для его приготовления на фунт очищенных ягод берут 1 ¼ фунта сахара и два стакана воды. На следующий день сироп сливают, доводят до кипения, остужают и вновь заливают им ягоды.

Тем, кто предпочитает простой вариант, чистить ягоды не обязательно — достаточно их промыть и варить обычным способом: на фунт ягод берут 1 ½ или 2 фунта сахара и стакан воды. Такой способ придется по душе тем, кто хочет сохранить процесс максимально близким к традиционному.

Хозяйкам на заметку: один фунт равен примерно 450 граммам.

Ранее сообщалось, что Подмосковье возглавило рейтинг направлений для осеннего сбора ягод клюквы.

Актуально

Читайте также

Десерт без желатина: как быстро приготовить полезное варенье из хурмы

От бабушкиного рецепта до шоколадного безумия: рецепты сырников, которые не подведут

От бабушкиного рецепта до шоколадного безумия: рецепты сырников, которые не подведут

Гниль вместо хруста: агроном раскрыл, почему урожай яблок 2026 года массово гибнет в погребах

Гниль вместо хруста: агроном раскрыл, почему урожай яблок 2026 года массово гибнет в погребах

Облепиховый бум: эксперт раскрыла секреты заготовок ягод без кислинки и косточек

Облепиховый бум: эксперт раскрыла секреты заготовок ягод без кислинки и косточек

«День тыквы и яблок»: Кузьминский лесопарк в Котельниках собрал жителей на яркий праздник

«День тыквы и яблок»: Кузьминский лесопарк в Котельниках собрал жителей на яркий праздник

Одновременно полезна и опасна: диетолог предупредила о вяжущем эффекте айвы и риске запоров

Одновременно полезна и опасна: диетолог предупредила о вяжущем эффекте айвы и риске запоров

«Домашнего завтрака может быть недостаточно»: что дать ребенку в школу для сытного перекуса?

«Домашнего завтрака может быть недостаточно»: что дать ребенку в школу для сытного перекуса?

Котельники приглашают жителей и гостей города на фестиваль «День тыквы и яблок»

Котельники приглашают жителей и гостей города на фестиваль «День тыквы и яблок»

Непризнанная звезда советского стола: как минтай из «рыбного четверга» дошел до наших дней — и стоит ли готовить сегодня

Непризнанная звезда советского стола: как минтай из «рыбного четверга» дошел до наших дней — и стоит ли готовить сегодня

Один сорт дает земляничный аромат, другой — бордовый цвет: какой виноград выбрать для компота на зиму

Один сорт дает земляничный аромат, другой — бордовый цвет: какой виноград выбрать для компота на зиму

Янтарь в банке: прозрачное яблочное варенье дольками — рецепт из тургеневской усадьбы с осенними плодами

Янтарь в банке: прозрачное яблочное варенье дольками — рецепт из тургеневской усадьбы с осенними плодами

Добавьте mosregtoday.ru в избранное