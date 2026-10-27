Администрация: ремонт перекрестка Мира и Матросова завершат к 30 октября

В Мытищах продолжается восстановление дорожного покрытия и инфраструктуры на перекрестке улиц Мира и Матросова — работы понадобились после устранения последствий аварии.

Как сообщили в администрации округа, ход восстановительных мероприятий проверили заместитель главы Александр Хаюров и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Чиновники осмотрели участок, оценили темпы работ и проконтролировали соблюдение графика. По данным муниципалитета, укладка дорожного покрытия должна завершиться к 30 октября.

Власти просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными на этом участке и учитывать возможные неудобства. В администрации подчеркивают, что подрядчик работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть перекресток в нормативное состояние и минимизировать дискомфорт для горожан.