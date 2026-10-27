Администрация: ремонт перекрестка Мира и Матросова завершат к 30 октября

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]

В Мытищах продолжается восстановление дорожного покрытия и инфраструктуры на перекрестке улиц Мира и Матросова — работы понадобились после устранения последствий аварии.

Как сообщили в администрации округа, ход восстановительных мероприятий проверили заместитель главы Александр Хаюров и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Чиновники осмотрели участок, оценили темпы работ и проконтролировали соблюдение графика. По данным муниципалитета, укладка дорожного покрытия должна завершиться к 30 октября.

Власти просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными на этом участке и учитывать возможные неудобства. В администрации подчеркивают, что подрядчик работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть перекресток в нормативное состояние и минимизировать дискомфорт для горожан.

Актуально
Мытищи

Читайте также

Обустройство двора на Летной: что появилось для детей и взрослых и как преобразилось пространство

Обустройство двора на Летной: что появилось для детей и взрослых и как преобразилось пространство

За пять лет в Королеве построено 5 новых объектов образования и 13 отремонтировано

За пять лет в Королеве построено 5 новых объектов образования и 13 отремонтировано

В Королеве близится к завершению строительство нового пешеходного перехода на станции «Подлипки-Дачные»

В Королеве близится к завершению строительство нового пешеходного перехода на станции «Подлипки-Дачные»

Превратить потоп в компенсацию: в Госдуме рассказали, как получить компенсацию за залив квартиры

Превратить потоп в компенсацию: в Госдуме рассказали, как получить компенсацию за залив квартиры

Капремонт водозаборного узла в Правдинском планируют завершить до конца 2026 года

Капремонт водозаборного узла в Правдинском планируют завершить до конца 2026 года

От асфальта до детских площадок: как программа обустройства изменила облик Долгопрудного

От асфальта до детских площадок: как программа обустройства изменила облик Долгопрудного

Более 200 жителей Рязани привели в порядок скверы и улицы

Более 200 жителей Рязани привели в порядок скверы и улицы

Уплотнители и пледы: названы способы сэкономить на отоплении

Уплотнители и пледы: названы способы сэкономить на отоплении

Отопительный сезон в Красногорске проходит в штатном режиме

Отопительный сезон в Красногорске проходит в штатном режиме

Техника, инвентарь и персонал: парки подмосковного Наро-Фоминска готовы к приходу зимы

Техника, инвентарь и персонал: парки подмосковного Наро-Фоминска готовы к приходу зимы

Масштабная реконструкция дорог в Коломне началась с улицы Непобедимого

Масштабная реконструкция дорог в Коломне началась с улицы Непобедимого

«Госуслуги Дом»: в Рязанской области онлайн-обращения в УК стали самыми популярными

«Госуслуги Дом»: в Рязанской области онлайн-обращения в УК стали самыми популярными

Добавьте mosregtoday.ru в избранное