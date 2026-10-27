Капуста за два часа: глава Зарайска поделился идеей для спонтанного ужина

Ситуация, знакомая многим: до ужина остается пара часов, гости вот-вот позвонят в дверь, а на стол еще ничего не поставлено. Глава Зарайска Виктор Петрущенко в своем видеоролике показал, как выйти из положения с помощью быстрого квашения белокочанной капусты. По его словам, особых кулинарных навыков рецепт не требует, зато результат радует и вкусом, и пользой, сообщил REGIONS.

Понадобится один плотный кочан капусты, пара морковок, четыре чайные ложки сахара, две столовые ложки крупной соли, пять столовых ложек девятипроцентного уксуса и столько же рафинированного подсолнечного масла. Также нужна вода для рассола и пятилитровая стеклянная банка с широким горлышком и крышкой.

Как выбрать и подготовить овощи

Ключ к удачной заготовке, по мнению главы округа, кроется в правильном кочане. Капуста должна быть твердой, плотной — такой, что «звенит». Лучший выбор — белокочанная салатных сортов. Морковь натирают на крупной терке, капусту шинкуют тонкими полосками. Для нарезки Петрущенко пользуется специальным ножом: стоит он недорого, а процесс заметно ускоряет.

«Советую, у кого нету дома такого ножа, это, поверьте, дешево и сердито», — добавил глава округа.

Как наполнить банку

Нашинкованную капусту и морковь соединяют и перемешивают легкими движениями, стараясь не приминать. Удобнее всего работать со стеклянной посудой с широким горлом — так овощи проще укладывать и утрамбовывать. Оптимальный вариант — обычная пятилитровая банка. Ее предварительно моют и сушат, после чего капусту с морковью аккуратно помещают внутрь. Соль и прочие ингредиенты на этом этапе не добавляют: рассол готовят отдельно.

Фото: [ max.ru/id5014011668_gos ]

Как сварить рассол

Именно рассол придает капусте тот самый вкус. В кипящую воду кладут четыре чайные ложки сахара, две столовые ложки крупной соли, пять столовых ложек девятипроцентного уксуса и пять столовых ложек рафинированного подсолнечного масла. Смесь кипятят три-четыре минуты, чтобы все составляющие растворились и соединились. Затем горячим рассолом заливают капусту в банке.

Как утрамбовать и закрыть

После заливки капусту аккуратно утрамбовывают, чтобы жидкость пропитала все слои. Банку накрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре. По словам Петрущенко, уже через два часа капуста готова к подаче. Тем, кто любит вкус понасыщеннее, можно подождать подольше.

«Делается 20 минут, но это очень хороший и полезный салат. И самое главное, что вкусный», — подчеркнул Виктор Петрущенко.

Пожелание жителям

Завершая ролик, Виктор Петрущенко пожелал жителям Зарайска приятного аппетита, счастья, здоровья, любви и мирного неба над головой.

«Дорогие друзья, я вот этот рецепт, это можно сделать дома, на кухне, в квартире, где угодно. Он очень простой, и он очень вкусный, и очень полезный. Всем желаю приятного аппетита», — заключил глава округа.

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