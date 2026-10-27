Старинная баня в «Париже» под Павловским Посадом стала поводом для ностальгии горожан

Объявление о продаже старинной русской бани всколыхнуло социальные сети Павловского Посада. Объект, оцененный в ₽8,5 млн, находится в микрорайоне, который местные жители привычно именуют Парижем. Реакция горожан оказалась неожиданной: вместо разговоров о цене и квадратных метрах люди пустились в воспоминания, сообщил REGIONS.

Эта баня долгие годы оставалась средоточием жизни микрорайона. Само название «Париж» возникло не на пустом месте: в конце XIX века здесь работало «Русско-Французское анонимное общество шелковых изделий», и здания возводили приезжие мастера из Франции.

«Париж был знаменит этой баней, оазис покоя и благополучия среди трех мрачных казарм», — написал один из жителей.

В баню наведывались целыми семьями, здесь встречались с соседями, а поводом служили не только привычные процедуры. Кто-то с улыбкой вспоминает, как впервые попал сюда ребенком — приводили бабушки.

Нашлись и те, кто ценит двухэтажную архитектуру здания и крепкую парилку. В комментариях тепло звучит имя бывшего работника Михаила, которого постоянные посетители звали дядей Мишей.

Отдельный интерес вызвал снимок девятилетней давности, опубликованный горожанином Игорем Бединым. На фотографии баня еще принимает гостей — и обсуждение быстро свернуло в сторону прошлого Павловского Посада.

«Спасибо за все. История. Все!» — так один из пользователей коротко выразил общее настроение.

Мнения о судьбе здания, впрочем, разделились. Часть горожан видит в покупке перспективу: помещение можно приспособить под баню, салон красоты, парикмахерскую, солярий или небольшое заведение. Другие сомневаются в выгоде восстановления: современные жители все чаще делают выбор в пользу частных бань, душевых и иных форматов отдыха.

Точные данные о состоянии здания, его площади, инженерных коммуникациях и возможностях реконструкции REGIONS выясняет у продавца. Пока же объявление стало поводом вспомнить место, которое для многих павловопосадцев остается частью истории родного района.

Ранее сообщалось, что Луховицы и Орехово-Зуевский стали лидерами по выставленным на торги объектам.