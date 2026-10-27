Стало известно о планах Ефремова жениться на Белоусовой

gazeta.ru: Михаил Ефремов планирует жениться на 43-летней Дарье Белоусовой

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

62-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов готовится к новому этапу в личной жизни. О его планах жениться на 43-летней актрисе Дарье Белоусовой рассказала сестра артиста Анастасия, пишет «Газета.Ru». Она стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ и поделилась подробностями.

По словам Анастасии, новая возлюбленная брата произвела на нее сильное впечатление. Сестра Ефремова отметила красоту Дарьи, ее ум, талант и чувство юмора.

«Самое важное — она его очень любит. Она его ждала. Даша — его правильный выбор», — рассказала Анастасия.

Сам Ефремов пока не комментировал информацию о свадьбе. Официального подтверждения от него или представителей Белоусовой также не поступало. Известно, что артист после освобождения старается вести спокойный образ жизни и сосредоточиться на работе.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов стал участником ДТП. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд признал актера виновным и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

Артист отбывал наказание в колонии в Белгородской области. В марте 2025 года его выпустили по УДО. После выхода на свободу артист вернулся к профессиональной деятельности. 4 того же года сентября он официально вошел в труппу театра «Мастерская 12» под руководством Никиты Михалкова.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов продал дом в Юрмале.

Актуально

Читайте также

Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

«Я не боролся»: звезда «Универа» Гогунский признался, что не рад победе в суде по алиментам

«Я не боролся»: звезда «Универа» Гогунский признался, что не рад победе в суде по алиментам

«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

«Главное — баланс»: Лазарев раскрыл секрет подтянутого тела в 43 года

«Главное — баланс»: Лазарев раскрыл секрет подтянутого тела в 43 года

«Светлая память, дорогой!»: Марина Юдашкина почтила память покойного мужа

«Светлая память, дорогой!»: Марина Юдашкина почтила память покойного мужа

Стилист Зендеи назвал ее одной из самых красивых невест после свадьбы с Холландом

Стилист Зендеи назвал ее одной из самых красивых невест после свадьбы с Холландом

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после госпитализации

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после госпитализации

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

Стало известно о перенесенной Бари Алибасовым операции

Стало известно о перенесенной Бари Алибасовым операции

«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

Добавьте mosregtoday.ru в избранное