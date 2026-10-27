Стало известно о планах Ефремова жениться на Белоусовой

62-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов готовится к новому этапу в личной жизни. О его планах жениться на 43-летней актрисе Дарье Белоусовой рассказала сестра артиста Анастасия, пишет «Газета.Ru». Она стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ и поделилась подробностями.

По словам Анастасии, новая возлюбленная брата произвела на нее сильное впечатление. Сестра Ефремова отметила красоту Дарьи, ее ум, талант и чувство юмора.

«Самое важное — она его очень любит. Она его ждала. Даша — его правильный выбор», — рассказала Анастасия.

Сам Ефремов пока не комментировал информацию о свадьбе. Официального подтверждения от него или представителей Белоусовой также не поступало. Известно, что артист после освобождения старается вести спокойный образ жизни и сосредоточиться на работе.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов стал участником ДТП. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд признал актера виновным и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

Артист отбывал наказание в колонии в Белгородской области. В марте 2025 года его выпустили по УДО. После выхода на свободу артист вернулся к профессиональной деятельности. 4 того же года сентября он официально вошел в труппу театра «Мастерская 12» под руководством Никиты Михалкова.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов продал дом в Юрмале.