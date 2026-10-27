В Подмосковье в 2027 году на реализацию социальных программ направят более ₽670 млрд

В Подмосковье в 2027 году на реализацию социальных государственных программ направят около ₽672 млрд. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В частности, на госпрограмму «Социальная защита населения Московской области» предусмотрели ₽184,9 млрд; на развитие системы образования — ₽192,8 млрд; на здравоохранение — ₽188,1 млрд; на строительство и капремонт социальных объектов — ₽106,4 млрд.

«Это выплаты семьям с детьми, поддержка старшего поколения, помощь участникам специальной военной операции и их близким. Ключевые запросы жителей касаются стройки и ремонта школ, детских садов и поликлиник, оснащение их современным оборудованием. Заложены средства на зарплаты врачей, учителей, социальных работников, дополнительные меры поддержки для них», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что в 11 ноября в регионе пройдут публичные слушания по проекту бюджета. Таким образом, документ будет дорабатываться с учетом мнения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о важности коммуникации с жителями и востребованности выездных администраций.