«Ледовый дебош»: блогер заплатил полмиллиона «Ак Барсу» спустя три года после своей выходки
Блогер Миннегалиев компенсировал «Ак Барсу» 500 тысяч рублей за выход на лед
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» получил от блогера Талипа Миннегалиева 500 тыс. руб. в счет компенсации за выход на лед в 2022-м году, сообщил портал sports.ru.
Три года назад, в ноябре, на матче «Ак Барс» — СКА Миннегалиев выбежал на лед в свитере казанской команды. Он поприветствовал зрителей, но спустя несколько секунд был задержан стюардами.
За этот поступок блогер получил 10 суток административного ареста и год запрета на посещение спортивных соревнований в России.
Клуб из-за выходки фаната попал под штраф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сумма составила те же 500 тыс. рублей. «Ак Барс» заплатил, но решил взыскать деньги с виновника. В марте 2023 года Мамадышский районный суд поддержал иск казанцев.
