«Ледовый дебош»: блогер заплатил полмиллиона «Ак Барсу» спустя три года после своей выходки

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» получил от блогера Талипа Миннегалиева 500 тыс. руб. в счет компенсации за выход на лед в 2022-м году, сообщил портал sports.ru.

Три года назад, в ноябре, на матче «Ак Барс» — СКА Миннегалиев выбежал на лед в свитере казанской команды. Он поприветствовал зрителей, но спустя несколько секунд был задержан стюардами.

За этот поступок блогер получил 10 суток административного ареста и год запрета на посещение спортивных соревнований в России.

Клуб из-за выходки фаната попал под штраф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сумма составила те же 500 тыс. рублей. «Ак Барс» заплатил, но решил взыскать деньги с виновника. В марте 2023 года Мамадышский районный суд поддержал иск казанцев.

