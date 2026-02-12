Новый скандал на Олимпиаде: тренера сборной Финляндии изгнали с Игр за пьянство
Тренера сборной Финляндии Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство
Фото: [МОК]
Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа отстранили от Олимпийских игр после скандала с употреблением алкоголя.
МОК лишил специалиста олимпийской аккредитации. Тренер отправлен домой, а его подопечным до конца игр придется обходиться без наставника.
Медвед уже признал свою вину, принес извинения команде и болельщикам.
В бытность спортсменом Медвед выступал за сборную Словении, он был участником Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. В сборной Финляндии словенец работал с 2024 года, став вторым в истории команды иностранным тренером после австрийца Андреаса Миттера.
Ранее МОК дисквалифицировал и лишил олимпийской аккредитации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема с политической символикой.