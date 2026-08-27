Геннадий Орлов признал наличие психологических проблем у «Зенита»

Известный петербургский комментатор Геннадий Орлов признал наличие проблем у «Зенита». Об этом он заявил в эфире клубного радио.

В пятом туре РПЛ «Зенит» проиграл «Спартаку» (0:2), ранее в чемпионате случилось сенсационное домашнее поражение от «Родины» (1:2). В настоящее время действующий чемпион страны идет на четвертом месте с девятью очками.

«У команды какая-то психологическая яма сейчас. Это, конечно, бывает у разных команд. Но у «Зенита» как раз проглядывается эта тенденция в последние годы. Последние два-три сезона», — сказал Орлов.

Комментатор посоветовал главному тренеру Сергею Семаку поскорее искать замену лидерам минувших лет и больше доверять молодым игрокам. «Зенит» с Семаком выиграл семь из последних восьми чемпионатов.

Ранее эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче со «Спартаком».