Геннадий Орлов признал наличие психологических проблем у «Зенита»
Комментатор Орлов: «У «Зенита» психологическая яма, нужно искать замену лидерам»
Фото: [ФК «Зенит»]
Известный петербургский комментатор Геннадий Орлов признал наличие проблем у «Зенита». Об этом он заявил в эфире клубного радио.
В пятом туре РПЛ «Зенит» проиграл «Спартаку» (0:2), ранее в чемпионате случилось сенсационное домашнее поражение от «Родины» (1:2). В настоящее время действующий чемпион страны идет на четвертом месте с девятью очками.
«У команды какая-то психологическая яма сейчас. Это, конечно, бывает у разных команд. Но у «Зенита» как раз проглядывается эта тенденция в последние годы. Последние два-три сезона», — сказал Орлов.
Комментатор посоветовал главному тренеру Сергею Семаку поскорее искать замену лидерам минувших лет и больше доверять молодым игрокам. «Зенит» с Семаком выиграл семь из последних восьми чемпионатов.
Ранее эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче со «Спартаком».