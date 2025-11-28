Легендарный форвард ЦСКА объявил о завершении карьеры

37-летний футболист сделал это объявление в Москве, куда прилетел на официальные мероприятия армейцев. Фактически Думбия не играет с 2022 года, однако он подчеркнул, что впервые делает официальное заявление.

Сейду Думбия трижды становился с ЦСКА чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Всего ивуариец провел за армейцев 150 матчей (больше, чем за любой другой клуб в своей карьере), забил 95 мячей и отдал 36 передач. Также форвард выступал за «Рому», «Ньюкасл», «Спортинг», «Базель» и «Янг Бойз». Последним клубом Думбия был мальтийский «Хамрун Спартанс».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем тренера Ролана Гусева в клубе.