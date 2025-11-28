Степашин высказался о будущем тренера Гусева в «Динамо»

«Динамо» уступило со счетом 0:1, но продвинулось дальше в Пути РПЛ Кубка России за счет более крупной победы в первом матче (3:1).

Лучшим в составе «Динамо» Степашин назвал голкипера Андрея Лунева, который «создавал спокойствие в штрафной площадке». Единственный гол зенитовец Андрей Мостовой забил с пенальти.

Также у Степашина спросили останется ли в силе его обещание оставить Ролана Гусева главным тренером, если команда выиграет четыре матча, которые оставались до зимней паузы после отставки Валерия Карпина.

«Мы сегодня с ребятами обсуждали эту тему. С одной стороны, я могу снять с себя обязательства, ведь команда проиграла. А с другой — мы дальше прошли. Так что посмотрим», — неопределенно ответил Степашин.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в настоящий момент клуб не ищет нового тренера.